Путин выступил за увеличение выплат паралимпийцам за международные победы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил убеждение, что выплаты паралимпийцам за победы на международных соревнованиях должны быть увеличены, как и выплаты их наставникам.

"(...) Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдолимпийцам, а также их наставникам", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Важной задачей президент назвал достойное обеспечение труда тех, кто работает с людьми, имеющими ограничения по здоровью, - тренеров по адаптивным видам спорта, инструкторов, врачей. "Поручение усилить кадровый потенциал в этой сфере, поддержать молодых специалистов мы уже раньше формулировали, прошу рассказать, что делается в этой сфере", - сказал глава государства.

"Повышается уровень финалов кубка, теперь они будут проводиться на приз президента Российской Федерации. И прошу правительство оперативно решить все связанные с этим вопросы", - также отметил Путин.