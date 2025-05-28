"Пари НН" обыграл "Сочи" в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты нижегородского "Пари НН" со счетом 2:1 победили "Сочи" в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской премьер-лиге.

Игра прошла в Сочи.

На 14-й минуте Роман Пасевич вывел хозяев вперед.

"Пари НН" отыгрался на 45+4 минуте, точный удар нанес Александр Трошечкин. Автором победного гола на 88-й минуте стал Виктор Александров.

У "Сочи" на 88-й минуте был удален Владимир Писарский.

В сезоне-2024/25 "Пари НН" финишировал на 13-м месте в РПЛ, "Сочи" - на пятой строчке в Первой лиге. Право сыграть в стыковом матче "Сочи" получил после того, как новороссийскому "Черноморцу", занявшему третье место в Первой лиге, отказали в соответствующей лицензии на следующий сезон.