Минспорта РФ направит часть доходов от букмекеров на адаптивный спорт

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ намерено направить часть доходов, которые будут поступать от букмекерской деятельности в Российский спортивный фонд, на развитие адаптивных видов спорта в РФ, заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Дегтярев по итогам заседания Совета по развития физической культуры и спорта отметил инициативу об учреждении Российского спортивного фонда для создания условий развития детского-юношеского массового спорта в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

"Там будут аккумулироваться средства от букмекерской деятельности, и часть из них, конечно, направим на развитие адаптивного спорта", - сказал Дегтярев.

Министр спорта добавил, что правительство уже внесло поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта о фонде в Госдуме.

"Мы надеемся, что депутаты и сенаторы сейчас быстро согласуют, и он (фонд - ИФ) будет запущен уже к июлю", - добавил он.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на то, что Российский спортивный фонд начнет свою работу в июле текущего года.

Проект Российского спортивного фонда разработан по поручению президента России Владимира Путина и направлен на развитие физической культуры и спорта в стране до 2036 года. Он предусматривает создание условий для занятий детско-юношеским и массовым спортом, строительство и модернизацию спортивных объектов, поддержку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.

В документе отмечается, что в настоящее время финансирование спорта осуществляется в том числе за счет отчислений от азартных игр, однако распределение средств не всегда учитывает популярность видов спорта и достижения спортсменов, что приводит к неравномерному финансированию, создание этого фонда позволит перераспределять эти средства более эффективно, исходя из объективных критериев.