"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Челси" со счетом 4:1 победили испанский "Бетси" в финальном матче Лиги конференций УЕФА.

Игра прошла в польском Вроцлаве.

На девятой минуте Абде Эззалзули вывел "Бетис" вперед. "Челси" свои голы забил во втором тайме. Отличились Энцо Фернандес (65), Николас Джексон (70), Джейдон Санчо (83), Мойзес Кайседо (90+1).

Лига конференций - третий по статусу европейский клубный турнир вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы.