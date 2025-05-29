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"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Флорида" со счетом 4-1 по победам выиграла у "Каролины" полуфинальную серию Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

В пятом матче серии "Флорида" на льду "Каролины" обыграла соперника со счетом 5:3.

Вратарь "Флориды" россиянин Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23. В составе "Каролины" голевой передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников.

В финале "Флорида" сыграет с победителем пары "Даллас" - "Эдмонтон". В серии этой пары со счетом 3-1 сейчас ведет "Эдмонтон".

"Флорида" - действующий обладатель Кубка Стэнли.

Флорида хоккей НХЛ Каролина Андрей Свечников Сергей Бобровский Кубок Стэнли
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