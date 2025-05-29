Менеджер Тарасов видит Шлеменко победителем предстоящего боя с Ковалевым

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский менеджер Виталий Тарасов рассказал о высоких ожиданиях от предстоящего поединка по правилам ММА между Александром Шлеменко и Владиславом Ковалевым

"Мне очень нравится этот поединок. Буквально - противостояние двух разных миров", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Что касается самого боя, Ковалев уже не раз доказывал, что его никогда нельзя списывать со счетов, но здесь, мне кажется, все-таки опыт сыграет решающую роль. Как будто бы Влад не сможет предложить Шлеменко что-то, что тот не видел за свою долгую карьеру в боях. У самого Ковалева именно в ММА еще не такой солидный послужной список, чтобы видеть его фаворитом в таком противостоянии. Он, в любом случае, получит большой опыт, но победителем я вижу Александра Шлеменко", - отметил Тарасов.

Бой пройдет 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22.