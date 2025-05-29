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"Тула" и "Ленинград" вышли в финал "Кубка Победы-2025" по боксу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - По итогам прошедшего в Саранске второго этапа четвертого розыгрыша "Кубка Победы" определились участники решающих поединков. В финале выступят "Тула" (боксеры из Центрального федерального округа) и "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО).

В матче за третье место будут боксировать представители команд "Баку" и "Кама" (Приволжский ФО).

Результаты поединков в Саранске

"Тула" - "Баку" - 3:2

До 58 кг: Виталий Бойцов (Балашиха, "Тула") единогласным решением судей победил Залимхана Сулейманова ("Баку");

До 65 кг: Заур Гахраманов ("Баку") единогласным решением судей победил Саидамира Салохидинова (Ивантеевка, "Тула");

До 73 кг: Сергей Собылинский (Белгород, "Тула") большинством решений судей победил Бекзода Хамидова ("Баку");

До 80 кг: Никита Воронов (Белгород, "Тула") за счет победы в четвертом раунде одолел Мурада Аллахвердиева ("Баку);

Свыше 86 кг: Махаммад Абдуллаев ("Баку") за счет победы в четвертом раунде одолел Светослава Тетерина (Рязань, "Тула").

"Ленинград" - "Кама" - 3:2

До 58 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, "Ленинград") единогласным решением судей победил Амина Абдуллина (Казань, "Кама");

До 65 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург, "Ленинград") большинством решений победил Даниса Габдрафикова (Уфа, "Кама");

До 73 кг: Игорь Свиридченков (Воронеж, "Кама") благодаря победе в четвертом раунде одолел Артура Кулакова (Псков, "Ленинград");

До 80 кг: Никита Кузьмин (Санкт-Петербург, "Ленинград") единогласным решением судей победил Улугбека Собирова (Узбекистан, "Кама");

Свыше 86 кг: Денис Козлов (Саранск, "Кама") единогласным решением судей победил Владимира Ермакова (Санкт-Петербург, "Ленинград").

"Кубок Победы-2025" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Масштабные соревнования организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге. Действующим чемпионом является команда "Тула", а в первых двух розыгрышах первенствовала "Кама".

Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге.

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