В Москве 15 июня пройдет приуроченный ко Дню медицинского работника забег

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве 15 июня состоится седьмой благотворительный "МедЗабег". Он традиционно приурочен ко Дню медицинского работника.

В забеге примут участие руководители, врачи и медицинские работники частных и государственных медучреждений, студенты медицинских вузов, звезды спорта, представители общественных организаций и благотворительных фондов и, как добавили организаторы забега, "все, кто разделяет ценности здорового образа жизни и спорта".

Глава Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов назвал предстоящий забег движением неравнодушных людей, "которые своим примером доказывают: здоровый образ жизни начинается с нас самих".

"Как говорил Николай Иванович Пирогов: "В кабинете врача есть три сущности — врач, пациент и болезнь. Если врач своим примером перетянет пациента на свою сторону, они вместе победят болезнь". Именно поэтому личный пример врачей, которые бегут, тренируются и ведут здоровый образ жизни, — это ключевой фактор в развитии отечественной медицины", - отметил Муслимов.

"Медзабег — это больше, чем спорт. Это популяризация ЗОЖ, поддержка здравоохранения и повышение социального статуса врача. Наша цель — сделать этот проект федеральным, чтобы он проходил во всех регионах страны. Присоединяйтесь! Бегите, поддерживайте, вдохновляйте. Вместе мы сделаем медицину сильнее!" — сказал он.

Маршрут забега пройдет по живописному Мещерскому парку. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться до 9 июня или до момента окончания слотов. По результатам забега каждый участник, пробежавший дистанцию, получит памятную наградную медаль и электронный сертификат.