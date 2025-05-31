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Мирра Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в третьем круге турнира Большого шлема RolandGarros.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Андреевой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает шестое место и является первой ракеткой России. Путинцева в мировом рейтинге – 31-я.

Борьбу за выход в четвертьфинал Андреева поведет с экс-первой ракеткой России, ныне выступающей за Австралию Дарьей Касаткиной (№17 в рейтинге WTA).

Roland Garros теннис Мирра Андреева Дарья Касаткина
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