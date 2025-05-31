Боец АСА Матмуратов считает, что UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский боец АСА Александр Матмуратов считает, что UFC будет максимально препятствовать чемпионству россиянина Мовсара Евлоева в полулегком весе.

"Считаю, что Алекс Волкановски долго уже не удержит пояс UFC в полулегком весе. Что касается Мовсара Евлоева, то это очень сильный, но не медийный боец. И UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом", - сказал Матмуратов "Интерфаксу".

Сам Матмуратов 6 июня в Москве в рамках главного боя турнира АСА 187 встретится с Алексеем Полпудниковым.