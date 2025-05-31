Поиск

Боец АСА Матмуратов считает, что UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский боец АСА Александр Матмуратов считает, что UFC будет максимально препятствовать чемпионству россиянина Мовсара Евлоева в полулегком весе.

"Считаю, что Алекс Волкановски долго уже не удержит пояс UFC в полулегком весе. Что касается Мовсара Евлоева, то это очень сильный, но не медийный боец. И UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом", - сказал Матмуратов "Интерфаксу".

Сам Матмуратов 6 июня в Москве в рамках главного боя турнира АСА 187 встретится с Алексеем Полпудниковым.

UFC АСА Мовсар Евлоев Алекс Волкановски Алексей Полпудников Александр Матмуратов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros

СКА признал неудовлетворительной работу Романа Ротенберга

СКА признал неудовлетворительной работу Романа Ротенберга

Трент перешел из "Ливерпуля" в "Реал"

Аллегри возглавил "Милан"

В финале Кубка Стэнли второй год подряд сыграют "Флорида" и "Эдмонтон"

В финале Кубка Стэнли второй год подряд сыграют "Флорида" и "Эдмонтон"

Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Семак сохранил пост главного тренера "Зенита"

Семак сохранил пост главного тренера "Зенита"

Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });