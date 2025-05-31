Ковалев победил Шлеменко на турнире RCC 22

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Белорусский боец Владислав Ковалев победил россиянина Александра Шлеменко в поединке на турнире по правилам ММА в Екатеринбурге.

Ковалев победил раздельным решением судей.

"По итогам трех раундов раздельным решением судей победа досталась Владиславу Ковалеву, который отпраздновал свой самый большой успех в карьере. После этого триумфа Белаз вызвал на поединок другого россиянина Магомеда Исмаилова", - сообщили в Федерации бокса России.

Бой состоялся в рамках турнира RCC 22.