Россиянин Сафонов выиграл Лигу чемпионов УЕФА в составе ПСЖ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 5:0 обыграли итальянский "Интер" в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

Матч прошел в Мюнхене.

Голы провели Ашраф Хакими (12-я минута), Десир Дуэ (20, 63), Хвича Кварацхелия (73), Сенни Маюлу (87).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в этом матче остался в запасе, однако на его счету в нынешнем еврокубковом сезоне две игры в ЛЧ.

ПСЖ выиграл турнир впервые в истории.