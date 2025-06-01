Боксеры Кушхов и Калажоков оценили свои предстоящие поединки в Нальчике

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские боксеры Амин Кушхов и Кантемир Калажоков поделились своими ожиданиями от предстоящих 3 июня в Нальчике боев на турнире "Лига бокса".

Бронзовый призер чемпионата России-2024 Кушхов в главном поединке вечера встретится с армянином Вахтангом Арутюняном. Этот бой в среднем весе будет рассчитан на шесть раундов. У боксера из Нальчика Кушхова есть опыт выступления на профессиональном ринге - в феврале он провел выставочный поединок, единогласным решением судей победив соотечественника Вадима Лубсанова.

"Арутюнян - хороший и сильный оппонент, у него зрелищный стиль ведения боя. И это очень хорошо. Мы покажем зрителям то, ради чего они приходят — зрелищный поединок, обрадуем их", - приводит слова Кушхова пресс-служба Федерации бокса России.

"Естественно, хотелось бы добиться быстрой победы, но при этом хочется посмотреть на себя на всей дистанции, полноценно отбоксировать все шесть раундов. Меня сильно мотивирует тот факт, что бой пройдет в Нальчике, но это добавляет ответственности и давления. Все-таки я выступаю в главном поединке вечера. О титульных боях пока не задумывался. Хотелось бы, но думаю, пока рано об этом говорить", - отметил Кушхов.

Известный по выступлениям на голых кулаках, чемпион Top Dog Кантемир Калажоков в четырехраундовом бою в первом среднем весе встретится с Сулейманом Махмадовым.

"В подготовке к боям на голых кулаках и к профессиональному боксу особо большой разницы нет. Есть кое-какие отличия, но почти все то же самое. О сопернике у меня не так много информации. Я в курсе, что он тоже кулачник. Готовимся в обычном режиме, ориентируясь на свою манеру ведения боя. После боев в формате голых кулаках перестраиваться немного тяжеловато, но четырехраундовый бой – это то, что мне надо"., - сказал Калажоков.

Также в рамках этого шоу на профессиональном ринге дебютирует призер чемпионатов России, победитель Игр БРИКС-2024 Вадим Щеблыкин, которому в шестираундовом поединке в первом тяжелом весе будет противостоять Иван Пронченков. Обладатель серебряного пояса чемпиона России по профессионалам Шохаббос Шукуров проведет бой с Али Турганалиевым из Узбекистана.