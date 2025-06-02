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Мирра Андреева победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал Roland Garros
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева взяла верх над выступающей за Австралию Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга турнира Большого шлема RolandGarros во Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает шестое место и является первой ракеткой России. Касаткина – на 17-м месте мирового рейтинга.

Экс-первая ракетка России Касаткина весной этого года перешла под флаг Австралии.

В четвертьфинале Андреева сыграет с победительницей матча между француженкой Луи Боассон (№361 мирового рейтинга) и американкой Джессикой Пегулой (3).

Roland Garros теннис WTA Мирра Андреева Дарья Касаткина
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