Мирра Андреева победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева взяла верх над выступающей за Австралию Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга турнира Большого шлема RolandGarros во Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает шестое место и является первой ракеткой России. Касаткина – на 17-м месте мирового рейтинга.

Экс-первая ракетка России Касаткина весной этого года перешла под флаг Австралии.

В четвертьфинале Андреева сыграет с победительницей матча между француженкой Луи Боассон (№361 мирового рейтинга) и американкой Джессикой Пегулой (3).