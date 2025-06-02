Рублев проиграл Синнеру в четвертом круге Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат – 6:1, 6:3, 6:4.

Синнер является первой ракеткой мира, Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 15-ю строчку.

В четвертьфинале соперником Синнера будет представитель Казахстана 62-я ракетка Александр Бублик.

Из российских спортсменов в мужской и женской одиночных разрядах турнирный путь на RolandGarrosпродолжает шестая ракетка мира Мирра Андреева.