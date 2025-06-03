Обладатель Кубка Гагарина Рид Буше перешел из "Авангарда" в "Автомобилист"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Рид Буше стал игроком "Автомобилиста", сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

31-летний американец перешел в "Автомобилиста" из омского "Авангарда", за который играл в сезоне-2020/21 и с 2022 года. В 2021 году выиграл Кубок Гагарина КХЛ.

В КХЛ Буше также играл в ярославском "Локомотиве" (2021/22). На его счету в лиге 308 (170+138 по системе "гол+пас") очков в 337 матчах.

Также американец выступал в НХЛ – за "Нью-Джерси", "Нэшвилл", "Ванкувер". Он набрал 42 (20+22) очка в 133 матчах НХЛ.