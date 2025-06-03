Поиск

Российские боксеры Сосулин и Курбанов проведут очный поединок в июле

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские боксеры Павел Сосулин и Магомед Курбанов встретятся в очном поединке 5 июля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой за звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе рассчитан на 12 раундов.

28-летний Сосулин является непобежденным боксером на профессиональном ринге: он выиграл все 11 поединков (шесть – досрочно). Последний к настоящему моменту бой с его участием датирован апрелем, когда он на турнире IBA.PRO 3 техническим нокаутом победил аргентинца Лукаса Брайан Бастиду и завоевал титулы WBA Gold и IBA Intercontinental в первом среднем весе.

На счету 29-летнего Курбанова 26 побед (14 – нокаутом) при одном поражении. В марте 2024 года в Саудовской Аравии он боксировал за звание полноценного чемпиона WBA в первом среднем весе, когда досрочно уступил Исраилу Мадримову из Узбекистана. Ту неудачу Курбанов "закрыл" досрочной победой в ноябре 2024 года над соотечественником Асланбеком Козаевым.

В рамках шоу RCC Boxing Promotions бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC Silver, а ныне чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе россиянин Павел Силягин проведет бой за пояс WBA Gold с не знающим поражения аргентинцем Пабло Эсекиэлем Корсо.

Также 5 июля в Екатеринбурге на ринг выйдут Харитон Агрба, Вадим Туков, а россияне Евгений Романов и Георгий Юновидов проведут очный бой за звание обязательного претендента по версии WBA в бриджервейте.

бокс Павел Сосулин Магомед Курбанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" продлил контракт с сербским футболистом Бабичем

"Спартак" продлил контракт с сербским футболистом Бабичем

Рублев проиграл Синнеру в четвертом круге Roland Garros

Рублев проиграл Синнеру в четвертом круге Roland Garros

Игорь Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА

Игорь Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА

Мирра Андреева победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал Roland Garros

ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

Два человека погибли в столкновениях болельщиков ПСЖ с французской полицией

Два человека погибли в столкновениях болельщиков ПСЖ с французской полицией

Cтолкновения полицейских с болельщиками ПСЖ проходят в центре Парижа

Россиянин Сафонов выиграл Лигу чемпионов УЕФА в составе ПСЖ

"Ахмат" победил "Урал" и сохранил место в РПЛ

"Сочи" обыграл "Пари НН" и вернулся в РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });