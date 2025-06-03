Российские боксеры Сосулин и Курбанов проведут очный поединок в июле

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские боксеры Павел Сосулин и Магомед Курбанов встретятся в очном поединке 5 июля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой за звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе рассчитан на 12 раундов.

28-летний Сосулин является непобежденным боксером на профессиональном ринге: он выиграл все 11 поединков (шесть – досрочно). Последний к настоящему моменту бой с его участием датирован апрелем, когда он на турнире IBA.PRO 3 техническим нокаутом победил аргентинца Лукаса Брайан Бастиду и завоевал титулы WBA Gold и IBA Intercontinental в первом среднем весе.

На счету 29-летнего Курбанова 26 побед (14 – нокаутом) при одном поражении. В марте 2024 года в Саудовской Аравии он боксировал за звание полноценного чемпиона WBA в первом среднем весе, когда досрочно уступил Исраилу Мадримову из Узбекистана. Ту неудачу Курбанов "закрыл" досрочной победой в ноябре 2024 года над соотечественником Асланбеком Козаевым.

В рамках шоу RCC Boxing Promotions бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC Silver, а ныне чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе россиянин Павел Силягин проведет бой за пояс WBA Gold с не знающим поражения аргентинцем Пабло Эсекиэлем Корсо.

Также 5 июля в Екатеринбурге на ринг выйдут Харитон Агрба, Вадим Туков, а россияне Евгений Романов и Георгий Юновидов проведут очный бой за звание обязательного претендента по версии WBA в бриджервейте.