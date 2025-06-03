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Вячеслав Козлов возглавил "Сочи"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вячеслав Козлов занял пост главного тренера "Сочи", сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Контракт с 53-летним специалистом подписан на два года", - говорится в сообщении.

Будучи игроком, Козлов по два раза становился обладателем Кубка Гагарина "Салават Юлаев, "Динамо" и Кубка Стэнли ("Детройт").

В качестве ассистента главного тренера входил в штаб "Спартака", "Авангарда", "Куньлунь Ред Стар", последние четыре сезона – московского "Динамо". Также Вячеслав Козлов в сезонах-2017/2018 и 2018/2019 был главным тренером воскресенского "Химика".

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