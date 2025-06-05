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"Эдмонтон" повел в финальной серии Кубка Стэнли с "Флоридой"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" со счетом 4:3 победили "Флориду" в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Матч прошел в Эдмонтоне, победитель определился в овертайме.

Нападающий "Эдмонтона" россиянин Василий Подколзин оформил на свой счет голевую передачу. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 42 броска из 46.

Счет в серии до четырех побед теперь 1-0 в пользу команды из Канады.

"Флорида" - действующий победитель турнира.

Флорида НХЛ Эдмонтон Василий Подколзин Сергей Бобровский хоккей Кубок Стэнли
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