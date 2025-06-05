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Магомед Адиев возглавил самарский ФК "Крылья Советов"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Магомед Адиев назначен главным тренером футбольного клуба "Крылья Советов" (Самара), сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале в четверг.

"Сегодня встретился с новым главным тренером "Крыльев" Магомедом Адиевым. Его кандидатуру утвердил совет директоров клуба", - написал Федорищев.

По словам губернатора, в разговоре с новым тренером "Крыльев" особое внимание обращалось на необходимость уделять внимание молодым самарским игрокам.

"Крылья" выстраивают вертикаль подготовки игроков, и надо давать юным талантам проявить себя", - уточнил Федорищев.

По данным пресс-службы футбольного клуба "Крылья Советов", контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.

В начале текущего сезона Адиев возглавлял "Ахмат", с апреля 2025 года работал с подмосковными "Химками". Ранее тренировал "Анжи", карагандинский "Шахтёр", а также национальную сборную Казахстана.

Как сообщалось, контракт с прежним тренером команды, Игорем Осинькиным, закончился в мае и не был продлен "по решению сторон". Осинькин принял команду в июле 2020 года после ее вылета из Российской премьер-лиги в ФНЛ, в следующем сезоне команда вернулась в РПЛ и провела там все четыре сезона. За этот период под руководством Осинькина было сыграно 194 игры, в том числе 85 победных матчей и 35 - вничью.

По итогам сезона футбольный клуб "Крылья Советов" занял 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очков в 30 матчах.

Крылья Советов футбол
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