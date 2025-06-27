"Манчестер Сити" забил пять голов "Ювентусу" на клубном ЧМ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 5:2 разгромили итальянский "Ювентус" в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира среди клубов в США.

Игра прошла в Орландо.

В составе "Сити" голы провели Жереми Доку (9-я минута), Эрлинг Холанд (52), Фил Фоден (69), Савио (76). Кроме того, на 26-й минуте мяч в ворота своей команды отправил футболист "Ювентуса" Пьер Калюлю.

В составе "Ювентуса" авторами голов стали Тен Копмейнерс (11) и Душан Влахович (84).

Обе команды ранее досрочно завоевали путевки в плей-офф. В результате "Манчестер Сити" финишировал на первом месте в группе G (9 очков), "Ювентус" - на втором (6).

Выбыли из турнира "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Видад" (Марокко), набравшие 3 и 0 очков соответственно. В третьем туре "Аль-Айн" выиграл у "Видада" в Вашингтоне со счетом 2:1.