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Прошла жеребьёвка группового этапа Кубка России-2025/2026

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2025/2026.

Итоги были опубликованы в телеграм-канале турнира.

Результаты жеребьёвки группового этапа:

Группа A: "Зенит", "Рубин", "Ахмат", "Торпедо".

Группа B: "Краснодар", "Динамо", "Крылья Советов", "Сочи".

Группа C: "Спартак", "Ростов", "Динамо" Махачкала, "Пари НН".

Группа D: ЦСКА, "Локомотив", "Акрoн", "Балтика".

Матчи стартового тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 29 по 31 июля.

В плей-офф команды из группы А сыграют с соперниками из группы B. Два лучших клуба из группы С встретятся с сильнейшими клубами из группы D.

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