Определились все четвертьфинальные пары клубного ЧМ по футболу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По итогам матчей 1/8 финала сформировался состав четвертьфинальных пар проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Пары выглядят следующим образом:

"Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия). 4 июля, начало – 22:00 мск

"Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия). 5 июля, 4:00

ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия). 5 июля, 19:00

"Реал" (Испания) – "Боруссия", Дортмунд (Германия). 5 июля, 23:00

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. На основном этапе участие в чемпионате мира приняли 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп вышли в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.