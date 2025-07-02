Россия опередила Украину в рейтинге УЕФА

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU -Россия занимает 26-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Таблица формируется на основании выступления клубов стран в еврокубках. Российские клубы с 2022 года участия в них не принимают, однако УЕФА ежегодно присваивает России 4,333 рейтинговых балла. Сейчас у России 18,299 балла.

Ниже России, на 28-ю строчку опустилась Украина, в активе которой сейчас 17,600 баллов. За прошлый сезон она получила 3,600 балла.

На 27-м месте располагается Словения (18,093).

В топ-3 рейтинга УЕФА входят Англия (90,893), Италия (80,946) и Испания (74,953).