Батыргазиев лишился титулов чемпиона мира по версии WBA и IBA

Олимпийский чемпион-2020 впервые проиграл на профессиональном ринге

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, проиграв британцу Джеймсу Диккенсу.

Бой прошел в Стамбуле и возглавил турнир IBA.PRO.

Поединок завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

В результате 27-летний Батыргазиев лишился титулов IBA.PROи временного чемпиона WBAво втором полулегком весе.

До этого россиянин выиграл в качестве профессионала 12 побед подряд.

В активе 34-летнего Диккенса 36 побед и пять поражений.