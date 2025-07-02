Батыргазиев лишился титулов чемпиона мира по версии WBA и IBA
Олимпийский чемпион-2020 впервые проиграл на профессиональном ринге
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, проиграв британцу Джеймсу Диккенсу.
Бой прошел в Стамбуле и возглавил турнир IBA.PRO.
Поединок завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.
В результате 27-летний Батыргазиев лишился титулов IBA.PROи временного чемпиона WBAво втором полулегком весе.
До этого россиянин выиграл в качестве профессионала 12 побед подряд.
В активе 34-летнего Диккенса 36 побед и пять поражений.