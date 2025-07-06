"Реал" вышел в полуфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 3:2 обыграли "Боруссию" (Дортмунд) в 1/4 финала клубного чемпионата мира в США.

Матч прошел в Ист-Ратерфорде.

Голы в составе "Реала" забили Гонсало Торрес (10-я минута), Франсиско Гарсия (20), Килиан Мбаппе (90+4).

В составе "Боруссии" отличились Максимилиан Байер (90+2) и Серу Гирасси (90+8).

В полуфинале "Реал" 9 июля (начало – 22:00) сыграет с французским "Пари Сен-Жермен".