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Шубенков допустил завершение карьеры в ближайшие три-четыре года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что не собирается приостанавливать карьеру по примеру олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, но о завершении выступлений задумывается.

"Как Маша я, конечно, делать не буду. Если завязываю, то завязываю. Естественно, я задумываюсь о завершении карьеры. Учитывая, что у меня уже не первый год идет спад, все к тому движется. Очень надеюсь, что получится переломить ситуацию. А если не получится... Занимать раз в год где-нибудь первое место на России, получать просто за это зарплату – это не моя история", - сказал Шубенков "Интерфаксу".

"В ближайшие год-два, скорее всего, не буду завершать карьеру, а в три-четыре – наверное да. Сейчас я пытаюсь на этом сезоне сосредоточиться. Как протекают последние два сезона – это вообще не то, чего я хочу и к чему стремлюсь. То, что идет тенденция на понижение (результата), мне это не нравится", - посетовал он.

Шубенков обратил внимание на то, что в российской легкой атлетике "сложился "локомотив", в который входит он сам, Ласицкене и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. "Анжелика уже закончила официально, Маша, можно сказать, закончила неофициально. А я весь в раздумьях. Времена меняются, все проходят. Такова жизнь!" - сказал 34-летний Шубенков.

5 июля Шубенков провел первый старт после травмы: он выиграл забег на 110 метров с барьерами на "Мемориале А.В. Игнатьева" в Чебоксарах, преодолев дистанцию за 14,11 секунды.

Сергей Шубенков Анжелика Сидорова Мария Ласицкене легкая атлетика Чебоксары
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