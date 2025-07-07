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Более 30 тыс. билетов продано на матч за Суперкубок России по футболу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Порядка 30 тыс. билетов реализовано на матч за Суперкубок России по футболу в Казани, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции в понедельник.

"На сегодняшний день реализовано порядка 30 тыcяч билетов. (…) Стадион "Ак Барс Арена" в такой раскладке вмещает порядка 40 тысяч болельщиков. Порядка 10 тысяч билетов еще в продаже", - сказал Леонов журналистам.

Игра состоится 12 июля. В Казани встретятся чемпион России "Краснодар" и обладатель кубка ЦСКА.

Гимн России перед матчем исполнит оперная певица Светлана Феодулова.

футбол Светлана Феодулова Владимир Леонов ЦСКА Краснодар
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