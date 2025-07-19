Международная федерация гандбола обратилась в МОК для возвращения РФ и Белоруссии на соревнования

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация гандбола (IHF) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) со сценарием возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования, сообщила пресс-служба Белорусской федерации гандбола.

"Президент Международной федерации гандбола (IHF) д-р Хассан Мустафа уведомил руководство федераций гандбола Белоруссии и России о том, что 5 июня IHF обратилась в Международный олимпийский комитет и представила на рассмотрение сценарий возможного возвращения национальных команд России и Беларуси на международные соревнования по гандболу", - говорится в сообщении.

"Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК. Как только мы получим какую-либо обратную связь от МОК, мы сообщим вам об этом", - отметил глава IHF, которого цитирует пресс-служба белорусской федерации.

"С нетерпением ждем возможности снова приветствовать всех спортсменов из России и Беларуси на гандбольных площадках в самое ближайшее время, если это будет возможным", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в марте 2022 года IHF и Европейская федерация гандбола (EHF) на неопределенный срок отстранили российские и белорусские национальные команды от участия в международных турнирах.