Российский боксер Мусаев назвал бой с Боррегой хорошим трамплином

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021 россиянин Вадим Мусаев отметил значимость предстоящего боя против мексиканца Хосе Мигеля Боррего.

"Для меня бой с Боррегой – это хороший трамплин, хорошая глава в моей карьере. Это крепкий боксер, имеет опыт боев на длинной дистанции. Я уже хорошо изучил своего оппонента, посмотрел его поединки, в том числе и встречу с Агрба. В Борреге для себя отметил тот факт, что он настоящий боец, который будет идти до конца, будет до последнего давить, не будет сдаваться. Мне это нравится. Я настраиваюсь на серьезный бой. Мы уже разработали план под Боррегу и будем его придерживаться", - приводит слова Мусаева пресс-служба Федерации бокса РоссииРоссииРршщ4ддлдРоммтиуапепр.

"Что касается мой карьеры в целом, то у нас есть понимание, как и куда двигаться. Если раньше я хотел побыстрее получить пояс, то сейчас немного пересмотрел свое отношение. Да, если представится возможность в короткие сроки провести какой-то крупный и титульный бой, то я обязательно этим постараюсь воспользоваться", - отметил Мусаев.

"Но в целом я не хочу спешить и форсировать ситуацию. У меня 12 боев по профессионалам. И посмотрите последние результаты наших соотечественников, у которых был, плюс-минус, такой же рекорд, как и у меня. У нас очень-очень хорошая любительская школа, но до профессионалов нас чуть-чуть недотягивают. Я не хочу спешить в своей карьере. Хочу провести больше боев с хорошими соперниками, пройти хорошие лагери. В России существуют проблема со спарринг-партнерами. Большинство ребят готовятся с любителями. А это совсем другое", - добавил боксер.

Мусаев и Боррего встретятся 22 июля в Душанбе. Бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг пройдет в рамках главного карда турнира "IBA.PRO 8". Сам вечер боксапройдет в рамках Центральноазиатского международного экономического форума.

На профессиональном ринге Мусаев выиграл все 12 поединков (восемь – нокаутом). На счету Боррего 22 победы (18 – нокаутом) при четырех победах.