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Российский синхронист Мальцев выиграл второе золото ЧМ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Он стал лучшим в произвольной программе соло.

Результат россиянина - 229,5613 балла.

Второе место занял представитель Китая Муе Го (220,1926), бронзовым призером стал итальянец Филиппо Пелати (213,9850).

Ранее Мальцев выиграл золото в технической программе.

Россияне выступают на ЧМ в качестве нейтральных спортсменов.

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