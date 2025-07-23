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Нидерландский хоккеист Спронг перешел в ЦСКА

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский нападающий Даниэл Спронг стал игроком ЦСКА, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Контракт с 28-летним форвардом будет действовать до конца сезона-2025/26.

Всю профессиональную карьеру Спронг провел в североамериканских лигах. В НХЛ он играл за "Питтсбург", "Анахайм", "Вашингтон", "Сиэтл", "Детройт", "Ванкувер" и "Нью-Джерси". В 374 матчах регулярных чемпионатов НХЛ он набрал 166 (87+79 по системе "гол+пас") очков. В плей-офф на его счету 14 матчей и 3 (1+2) очка.

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