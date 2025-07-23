Домашний матч РПЛ против "Локомотива" нижегородский "Пари НН" проведет в Грозном

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Матч третьего тура чемпионата России по футболу между "Пари НН" и московским "Локомотивом" пройдет в Грозном, сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

"Домашняя арена нижегородского клуба временно недоступна для спортивных соревнований из-за продолжающихся ремонтных работ, поэтому игра с "железнодорожниками" пройдет в другом регионе", - говорится в сообщении.

Место проведения игры выбрано, исходя из календаря нижегородского клуба, логистики и времени, необходимого для восстановления футболистов".

В "Пари НН" призвали болельщиков поддержать команду в Грозном. Для тех, кто не сможет поехать в Грозный, будет организован совместный просмотр в одном из торговых центров Нижнего Новгорода.

За три дня до этой игры "Пари НН" также в Грозном проведет домашний матч Кубка России против махачкалинского "Динамо".