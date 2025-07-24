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Фехтовальщица Позднякова возобновит карьеру ради ОИ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова возобновит выступления и будет участвовать в отборе на ОИ-2028. Об этом заявил старший тренер женской сборной России по сабле Дмитрий Голов.

"Соня звонила, она возвращается и планирует отобраться на Олимпийские игры. С сентября месяца она будет на сборах", - приводит слова Голова "Матч ТВ".

По словам тренера, Позднякова заверила, что находится в хорошей физической форме, поскольку во время паузы в карьере продолжала тренироваться.

Ранее сообщалось о решении спортсменки приостановить карьеру.

Позднякова – победительница ОИ-2020 в Токио в сабле и командной сабле.

Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе.

София Позднякова Дмитрий Голов фехтование
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