Минцифры предложило изменения для более удобного пользования картой болельщика

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минцифры России подготовило изменения в правительственные акты о работе карты болельщика, которые призваны сделать ее использование более простым и удобным, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Проект постановления правительства "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам применения персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования" размещен Минцифры в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 8 августа.

Предлагается, в частности, что при достижении 14 лет, смене паспорта или удалении аккаунта на портале Госуслуг не потребуется заново оформлять карту болельщика. "Ее можно будет перенести в новую учетную запись или обновить данные по ней. При этом вся история по карте болельщика сохранится", - отметили в министерстве.

Кроме того, организаторы спортивных мероприятий смогут подать с согласия родителя или законного представителя групповое заявление на оформление карт болельщика для детей в возрасте до 14 лет, что упростит посещение соревнований воспитанниками детских домов и интернатов, школьными группами и другими организациями.

Также предполагается, что карта болельщика ребенка в возрасте до 14 лет будет видна в учетных записях обоих родителей на Госуслугах, а также представителям по нотариальной доверенности, например, бабушке или тренеру. Для этого, по информации пресс-службы Минцифры, нужно будет подтвердить свои полномочия на Госуслугах или подать заявление в МФЦ.

Карту болельщика можно оформить в приложении "Госуслуги Карта болельщика", на портале Госуслуг и в МФЦ. Она нужна для покупки билета и прохода на стадион при посещении матчей Российской премьер-лиги, финального матча Кубка России, а также матча за Суперкубок России.