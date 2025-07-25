КДК РФС оштрафовал "Спартак" за поведение тренеров и болельщиков

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес штрафы московскому "Спартаку" по итогам матча первого тура РПЛ против махачкалинского "Динамо", заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

В частности, поводом для наказания стало поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича, аналитика Винченцо Сассо, тренера вратарей Пьерлуиджи Бривио.

"Станкович, Сасо, Бривио: за каждый выход из технической зоны оштрафованы на 10 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

"Спартак" за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи в матче против махачкалинского "Динамо" оштрафован на 20 тысяч рублей", - сказал также Григорьянц.

Матч прошел 19 июля в Москве и завершился победой "Спартака" со счетом 1:0. Главный судья матча Василий Казарцев отменил четыре гола "Спартака" и, по мнению москвичей, не назначил три пенальти.

Кроме того, КДК РФС на 20 тысяч рублей оштрафовал каждого игрока молодежной команды "Спартака" за нецензурные выкрики в адрес ЦСКА после победы (1:0) над этим соперником в Молодежной футбольной лиги 18 июля. На 50 тысяч оштрафован "Спартак" за аналогичное поведение болельщиков.