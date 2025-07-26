"Спартак" крупно проиграл "Балтике" в матче второго тура РПЛ

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Балтике" (Калининград) в домашнем матче 2-го тура РПЛ.

У гостей забили Владислав Саусь, Чинонсо Оффор и Николай Титков.

Москвичи доигрывали матч вдевятером: на 11-й минуте красную карточку получил Антон Заболотный, а на 58-й минуте нападающий Маркиньос покинул поле после второй желтой карточки.

Таким образом "Балтика" вышла на первое место в турнирной таблице с четырьмя очками.

"Спартак" занимает 7-е строчке с тремя очками.