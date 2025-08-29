Поиск

Четыре россиянина вышли в третий круг US Open

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Число российских теннисистов, выступающих в мужской и женской одиночных сетках турнира Большого шлема USOpen-2025, после второго круга сократилось до четырех.

Пары третьего круга с участием россиян:

Мужчины

Андрей Рублев (№15 в мировом рейтинге) – Чак Вонг (Гонконг, 173)

Ранее выбыли Карен Хачанов (9), Даниил Медведев (15), Роман Сафиуллин (94).

Женщины

Мирра Андреева (5) – Тейлор Таунсенд (США, 139)

Екатерина Александрова (12) – Лаура Зигемунд (Германия, 52)

Анна Калинская (29) - Ига Швентек (Польша, 2)

Ранее выбыли Диана Шнайдер (17), Вероника Кудерметова (25), Людмила Самсонова (20), Анастасия Павлюченкова (45), Анастасия Потапова (53), Камилла Рахимова (65), Полина Кудерметова (67), Анна Блинкова (80), Анастасия Захарова (90), Оксана Селехментьева (163).

US Open теннис Андрей Рублев Екатерина Александрова Анна Калинская Мирра Андреева
