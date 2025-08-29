Субханкулов, Аминева и Габдрафиков проведут бои на турнире "IBA.PRO 9"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские боксеры Артур Субханкулова, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков выступят на турнире "IBA.PRO 9. В Башкортостане", который состоится 26 сентября в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Артур Субханкулов встретится с соотечественником Тиграном Узляном. Рассчитанный на десять раундов бой за пояс WBA Continental в легком весе возглавит турнир.

В последний раз Субханкулов выходил на ринг в конце апреля в Уфе, когда единогласным решением судей победил австралийца Ибрагима Баллу. Та победа принесла ему пояса IBА Intercontinental и WBA Oceania в легком весе. Также Субханкулов владеет титулом чемпиона Европы по версии IBA.PRO. Узлян последний свой официальный поединок провел в апреле в Тамбове, когда раздельным решением судей испанца Хуана Гомеса и стал чемпионом EBP.

Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС 2024 Азалия Аминева в шестираундовом поединке по версии IBA.PRO в весе до 67 кг встретится с турчанкой Неслихан Моллаоглу. Аминева дебютировала на профессиональном ринге в августе прошлого года и за это время успела провести три успешных поединка в рамках IBA.PRO, которые прошли в Уфе.

Данис Габдрафиков сойдется на ринге с казахстанцем Баймолдой Темиржаном. Соперники в восьмираундовом поединке поборются за пояс WBA Asia Central в полусреднем весе. Габдрафиков, как и Субханкулов, и Аминева, в последний раз выходил на ринг в апреле на турнире "IBA.PRO" в Уфе, когда победил Александра Хохлова и завоевал серебряный пояс чемпиона России.