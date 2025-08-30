Поиск

Константин Зырянов стал новым председателем правления ФК "Зенит"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Зенита" избрал Константина Зырянова в качестве председателя правления петербургского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

На этом посту Зырянов сменил Александра Медведева.

"Александр Медведев, отметивший 14 августа 70-летний юбилей, станет советником председателя правления ПАО "Газпром" и советником председателя правления ФК "Зенит", - уточняется в сообщении.

47-летний Зырянов - экс-игрок "Зенита", в его составе он стал трехкратным чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок России, по разу - Кубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Завершив игровую карьеру, Зырянов возглавлял молодежную команду "Зенита", в марте 2024 года стал советником председателя правления клуба.

футбол Зенит Константин Зырянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира в третьем круге US Open

Головин вошел в итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

Четыре россиянина вышли в третий круг US Open

"Фенербахче" уволил Моуринью

"Фенербахче" уволил Моуринью

Первая ракетка России Хачанов выбыл из US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

"Монако" Головина сыграет с "Манчестер Сити" и "Реалом" в основной стадии ЛЧ

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

Тринадцать россиян вышли во второй круг US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });