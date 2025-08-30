Константин Зырянов стал новым председателем правления ФК "Зенит"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Зенита" избрал Константина Зырянова в качестве председателя правления петербургского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

На этом посту Зырянов сменил Александра Медведева.

"Александр Медведев, отметивший 14 августа 70-летний юбилей, станет советником председателя правления ПАО "Газпром" и советником председателя правления ФК "Зенит", - уточняется в сообщении.

47-летний Зырянов - экс-игрок "Зенита", в его составе он стал трехкратным чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок России, по разу - Кубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Завершив игровую карьеру, Зырянов возглавлял молодежную команду "Зенита", в марте 2024 года стал советником председателя правления клуба.