Александрова вышла в четвертый круг US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова победили немку Лауру Зигемунд в третьем круге турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Результат – 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 12-е место, Зигемунд – 52-е.

Следующая соперница Александровой – вторая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Та в третьем круге обыграла занимающую 29-е место в мировом рейтинге россиянку Анну Калинскую – 7:6 (7:2), 6:4.

