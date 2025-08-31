"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Томас Гальдамес (Крылья Советов) и Зелимхан Бакаев (Локомотив) во время матча в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:2 завершили домашний матч с самарскими "Крыльями Советов" в рамках седьмого тура чемпионата России.

Москвичи повели в счете уже на третьей минуте, когда ворота соперника поразил Дмитрий Воробьев. Ассистировал ему Данил Пруцев, для которого этот матч за "Локомотива" был дебютным после перехода на правах аренды из столичного "Спартака".

На 44-й минуте в составе "Локомотива" гол провел Дмитрий Баринов.

На 53-й минуте "Крылья Советов" сократили отставание, мяч забил Амар Рахманович. На 90+7 минуте пенальти в составе самарского клуба реализовал Вадим Раков. Раков принадлежит "Локомотиву", а в "Крыльях Советов" играет на правах аренды. За фол, приведший к пенальти, футболист "Локомотива" Николай Комличенко получил вторую желтую карточку, в результате чего был удален.

"Локомотив" второй матч подряд в РПЛ упускает победу в компенсированное время. В прошлом туре команда позволила отыграться "Ростову" (3:3). Безвыигрышная серия московского клуба в чемпионате России достигла трех матчей. У "Крыльев Советов" - четыре игры.

"Локомотив" набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ.По дополнительным показателям он опережает калининградскую "Балтику" и сыгравший на матч меньше "Краснодар".