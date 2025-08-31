Поиск

Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"
Оскар Пиастри
Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Австралиец Оскар Пиастри из McLaren стал победителем Гран-при Нидерландов, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишный створ пересек нидерландец Макс Ферстаппен (RedBull), место на подиуме также завоевал (впервые в карьере) француз Исак Хаджар из RacingBulls.

Пиастри упрочил лидерство в личном зачете, набрав 309 очков. Второе место занимает британец Ландо Норрис из McLaren (275), третье – Ферстаппен (205).

Следующий гоночный уикенд в "Формуле-1" запланирован с 5 по 7 сентября в рамках Гран-при Италии.

Формула-1 автоспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Рублев вышел в четвертый круг US Open

Рублев вышел в четвертый круг US Open

"Спартак" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

Константин Зырянов стал новым председателем правления ФК "Зенит"

"Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира в третьем круге US Open

Головин вошел в итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

Четыре россиянина вышли в третий круг US Open

"Фенербахче" уволил Моуринью

"Фенербахче" уволил Моуринью

Первая ракетка России Хачанов выбыл из US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });