Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Оскар Пиастри Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Австралиец Оскар Пиастри из McLaren стал победителем Гран-при Нидерландов, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишный створ пересек нидерландец Макс Ферстаппен (RedBull), место на подиуме также завоевал (впервые в карьере) француз Исак Хаджар из RacingBulls.

Пиастри упрочил лидерство в личном зачете, набрав 309 очков. Второе место занимает британец Ландо Норрис из McLaren (275), третье – Ферстаппен (205).

Следующий гоночный уикенд в "Формуле-1" запланирован с 5 по 7 сентября в рамках Гран-при Италии.