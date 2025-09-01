Осинькин стал новым главным тренером ФК "Сочи"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Игорь Осинькин назначен на пост главного тренера "Сочи", заявил президент футбольного клуба Борис Ротенберг.

Кадровое решение Ротенберг объяснил тем, что испанец Роберт Морено "не справился с задачей, которая перед ним была поставлена".

"Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь "Барселоны", которые сами все должны делать", - посетовал Ротенберг, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

Президент "Сочи" указал на соответствующую России спортивную традицию.

"Тренерская работа — это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда — это его дети. Он с каждым своим "ребенком", своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества. Игроки должны стараться. Они уже школу прошли, но вот их максимум тренеру нужно вытаскивать", - сказал Ротенберг, выразив мнение, что Игорь Осинькин способен это сделать.

"Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице", - сказал Ротенберг.

В настоящее время "Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав в семи матчах РПЛ 1 очко.

Экс-наставник сборной Испании Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года.

Что касается Игоря Осинькина, с июня 2021 по май 2025 года он работал в самарских "Крыльях Советов".