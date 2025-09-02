Поиск

"Ливерпуль" приобрел нападающего за рекордную для чемпионата Англии сумму

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Шведский форвард Александр Исак перешел в "Ливерпуль", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 25-летним футболистом носит долгосрочный характер.

По данным Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил "Ньюкаслу" за Исака 145 млн евро, что является рекордной для Английской премьер-лиги суммой.

В "Ньюкасле" швед играл с 2022 года (английская команда покупала его у испанского "Реал Сосьедад" за 70 млн): в 109 матчах он забил 62 голов.

За сборную Швеции Исак сыграл в 52 матчах, забив 16 мячей.

Ливерпуль футбол Александр Исак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Александрова проиграла Швентек в четвертом круге US Open

Рублев проиграл в четвертом круге US Open

Футболист Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства

Футболист Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства

ЦСКА в большинстве сыграл вничью с "Краснодаром" в РПЛ

Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Рублев вышел в четвертый круг US Open

Рублев вышел в четвертый круг US Open

"Спартак" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

Константин Зырянов стал новым председателем правления ФК "Зенит"

"Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });