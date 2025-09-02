"Ливерпуль" приобрел нападающего за рекордную для чемпионата Англии сумму

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Шведский форвард Александр Исак перешел в "Ливерпуль", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 25-летним футболистом носит долгосрочный характер.

По данным Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил "Ньюкаслу" за Исака 145 млн евро, что является рекордной для Английской премьер-лиги суммой.

В "Ньюкасле" швед играл с 2022 года (английская команда покупала его у испанского "Реал Сосьедад" за 70 млн): в 109 матчах он забил 62 голов.

За сборную Швеции Исак сыграл в 52 матчах, забив 16 мячей.