Умар Кремлев отметил важность проекта "Королева ринга"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высоко оценил важность и уникальность проекта чемпионата красоты "Королева Ринга".

"Я сразу же поддержал идею этого проекта, потому что навязанная западом концепция ринг-герлз уже надоела. Там все граничит с развратом, который негативно влияет на подрастающее поколение. Мы же, боксерская семья, стремимся и ратуем за правильные традиционные семейные ценности", - приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

"Проект "Королева Ринга" популяризирует бокс, ведь боксом занимаются и мужчины, и женщины. Конкретно в данном случае мы говорим о шоу, которое позволит сделать бокс красивее и ярче. Участницы уже прошли отбор и сейчас определят лучших, которые подпишут контракты с Федерацией бокса России и в будущем будут они будут украшать боксерские турниры. Бокс – это красота, это флагман и король спорта. А когда бокс сопровождает естественная красота – это в разы лучше", - отметил глава IBA.

"Ну и напомню, что в боксе все выступают со своими национальными атрибутами, а на пьедестале стоят именно спортсмены, а не политика. Для нас всегда были и будут в приоритете интересы спортсменов и тренеров", - сказал также он.

Первый выпуск реалити-шоу "Королева Ринга", транслируются в VК Видео. Серии будут выходить два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а заключительное шоу пройдет 25 сентября в Международном центре бокса в "Лужниках".

Реалити-шоу проходит при поддержке Федерации бокса России. Призовой фонд проекта составит 20 млн рублей. Обладательница титула получит 10 млн рублей, эксклюзивную корону и годовой контракт с Федерацией бокса России. Девять финалисток также получат по 1 млн рублей и годовые контракты с Федерацией бокса России.