Определились все четвертьфиналисты US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В США стали известны все участники матчей 1/4 финала теннисного турнира Большого шлема US Open.

В мужской сетке пары четвертьфинала выглядят следующим образом:

Янник Синнер (Италия, №1 в мировом рейтинге) – Лоенцо Музетти (Италия, 10)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) – Алекс Де Минор (Австралия, 8)

Новак Джокович (Сербия, 7) – Тэйлор Фриц (США, 4)

Иржи Лехечка (Чехия, 21) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Женские пары:

Арина Соболенко (Белоруссия,1) - Маркета Вондроушова (Польша, 60)

Джессика Пегула (США, 4) – Барбора Крейчикова (Чехия, 62)

Каролина Мухова (Чехия, 13) – Наоми Осака (Япония, 24)

Аманда Анисимова (США, 9) – Ига Швентек (Польша, 2).

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.