Соболенко и Пегула стали полуфиналистками US Open
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула вошли в число участниц полуфинальной стадии теннисного турнира Большого шлема US Open-2025.
В четвертьфинале она взяла верх над чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой – 6:3, 6:3.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Пегула занимает четвертое место, Крейчикова – 62-е.
Что касается первой ракетки мира Соболенко, в четвертьфинале она должна была встретиться с Маркетой Вондроушовой из Польши (№60 в мировом рейтинге), но та на матч не явилась.
В полуфинале Соболенко и Пегула сыграют между собой.
Соболенко – действующая чемпионка US Open, прошлогодний финал она выиграла как раз у Пегулы.