Соболенко и Пегула стали полуфиналистками US Open

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула вошли в число участниц полуфинальной стадии теннисного турнира Большого шлема US Open-2025.

В четвертьфинале она взяла верх над чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой – 6:3, 6:3.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Пегула занимает четвертое место, Крейчикова – 62-е.

Что касается первой ракетки мира Соболенко, в четвертьфинале она должна была встретиться с Маркетой Вондроушовой из Польши (№60 в мировом рейтинге), но та на матч не явилась.

В полуфинале Соболенко и Пегула сыграют между собой.

Соболенко – действующая чемпионка US Open, прошлогодний финал она выиграла как раз у Пегулы.

US Open теннис Джессика Пегула Барбора Крейчикова Арина Соболенко Маркета Вондроушова
