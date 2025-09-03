Кравцов отметил значимость боя Субханкулов - Узлян

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов уверен, что поединок между россиянами Артуром Субханкуловым и Тиграном Узляном вызовет большой интерес у публики.

"Бой Субханкулова и Узляна точно входит в число ожидаемых для любителей бокса. Уверен, будет интересно. Тигран входит в топ 15 рейтинга WBA, а Артур идет на шестой строчке рейтинга IBF. Соответственно, победитель этого противостояния будет в топ 15 рейтингов WBA и IBF. Так что на кону этого поединка стоит очень многое… Также помимо важных рейтинговых позиций, победитель получит титулы WBA Continental и IBA.PRO Intercontinental", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Это 10-раундовое противостояние за пояс WBA Continental в легком весе возглавит турнир "IBA.PRO 9. В Башкортостане", который состоится 26 сентября в Уфе.