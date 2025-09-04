Определились все полуфиналисты US Open-2025

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В США стали известны все участники полуфинальной стадии теннисного турнира Большого шлема US Open-2025 в мужском и женском одиночных разрядах.

Полуфинальные пары у мужчин:

Янник Синнер (Италия, №1 в мировом рейтинге) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27)

Новак Джокович (Сербия, 7) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

Действующим является Янник Синнер.

Полуфинальные пары у женщин:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Джессика Пегула (США, 4)

Наоми Осака (Япония, 4) – Аманда Анисимова (США, 9)

Соболенко – действующая чемпионка US Open, прошлогодний финал она выиграла как раз у Пегулы.